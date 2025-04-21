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Токаев посадил дерево в столичном парке (фото)

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Токаев в парке
Токаев в парке. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках экофестиваля "Таза Қазақстан" вместе с экоактивистами посадил дерево в столичном парке "Жастар", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента, в целом в ходе проведения акции Всеказахстанский день посадки леса за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд.

Напомним, год назад, в апреля 2024-го, Токаев в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее "Улытау". Тогда глава государства еще побеседовал с молодежью.

"Благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане.

Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни.

Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь", - отмечал тогда президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2237679-tokaev-posadil-derevo-v-stolichnom-parke/