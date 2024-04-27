Президент Токаев вышел на субботник (фото)

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев на столичной аллее "Улытау", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации "Ассамблея жастары", активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены Президентского молодежного кадрового резерва.

Во время мероприятия было высажено 430 саженцев липы.

Также в ходе субботника глава государства побеседовал с молодежью. Президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

"Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане.

Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.

"Мы должны гордиться своей страной. Бережно относиться ко всему, будь это улица, двор или подъезд. Решительно бороться с вандалами. Я уже говорил, что с ними будем поступать жестко и по закону. А то где-то натворят дел, а потом просят прощение. Порядок должен быть в стране. Мы должны соблюдать законы", - заявил президент.

Глава государства осмотрел Ботанический сад и выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике и работникам коммунальных предприятий столицы.

Кроме того, главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы. Как сообщил аким Женис Касымбек, в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тыс. в городе, 200 тыс. сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.

Будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение 3 лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.

Главе государстве также рассказали о плане развития "Аллеи Тысячелетия" и подготовки к предстоящим Всемирным играм кочевников.

Напомним, 8 апреля в стране началась масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", которая продлится пять недель. Каждые семь дней посвящены определенной тематике.

Первая неделя, которая продлилась до 13 апреля, носит название "Таза өлке": в течение этой "семидневки" жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий проводили уборку прилегающих территорий и дворов.

Неделя до 20 апреля носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

До 27 апреля неделя с темой "Жасыл аймақ" ознаменовалась посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений.

Период до 4 мая носит название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ", будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.