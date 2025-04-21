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Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы

Опубликовано:

Дождь на улице в Алматы
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 апреля, обещают дождливую погоду - четыре дня подряд в южной столице будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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21 апреля в Алматы будет облачно, осадки не ожидаются. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

22 апреля ожидается переменная облачность. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 3,5 м/с.

23 апреля обещают небольшой дождь. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

24 апреля в Алматы вновь ожидается небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

25 апреля снова будет дождливо. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

26 апреля прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,9 м/с.

27 апреля, по прогнозам, будет чистое небо. Средняя температура составит плюс 21 градус. Воздух может прогреться и до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237538-dozhdlivuyu-nedelyu-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-almaty/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы