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До 21 градуса тепла обещают синоптики в Астане в это воскресенье

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Цветы распускаются весной в городе
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня жителям Астаны обещают небольшой дождь, но воздух при этом прогреется до 21 градуса. Также 20 градусов тепла в Шымкенте, 13 - в Алматы, передает NUR.KZ.

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Сегодня в Алматы ясно. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра - 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра - 11,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237367-do-21-gradusa-tepla-obeshchayut-sinoptiki-v-astane-v-eto-voskresene/

Автор: Юлия Павлова

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До 21 градуса тепла обещают синоптики в Астане в это воскресенье