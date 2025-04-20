До 21 градуса тепла обещают синоптики в Астане в это воскресенье

Сегодня жителям Астаны обещают небольшой дождь, но воздух при этом прогреется до 21 градуса. Также 20 градусов тепла в Шымкенте, 13 - в Алматы, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Заморозки обещают синоптики в Казахстане

Сегодня в Алматы ясно. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра - 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра - 11,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.