Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег и заморозки: синоптики предупредили казахстанцев

Опубликовано:

Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: TomekD76/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 20 апреля, в Астане и ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Свежая публикация по теме:
Заморозки обещают синоптики в Казахстане

В Астане в воскресенье ожидается ветер, временами порывы 15-20 м/с.

20 апреля ночью на востоке области Ұлытау возможен дождь. Ветер на севере, востоке региона, порывы 16 м/с.

В воскресенье ночью на западе Карагандинской области могут быть осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на востоке, юге региона - туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

20 апреля ночью на севере Акмолинской области синоптики прогнозируют осадки (дождь, снег), днем на севере регионе - дождь, гроза. Ветер ночью на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке региона порывы 23-28 м/с.

В воскресенье днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на западе, в центре региона, порывы 15-20 м/с.

20 апреля в Северо-Казахстанской области на севере и востоке возможны дождь, днем гроза. Ветер ночью, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы до 23-28 м/с.

В воскресенье на севере Актюбинской области может быть ветер, порывы 15-18 м/с.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

20 апреля днем на севере и востоке Павлодарской области синоптики обещают дождь, ночью на западе, севере региона - гололед. Ветер ночью на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы до 25 м/с.

В воскресенье в области Абай возможен ветер днем на западе, севере, в центре региона 15-20 м/с.

20 апреля ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На востоке области Жетісу обещают ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на востоке и юге Костанайской области ожидается пыльная буря. Ветер днем, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами до 23 м/с.

20 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237343-sneg-i-zamorozki-sinoptiki-predupredili-kazahstancev/