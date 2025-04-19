Снег и заморозки: синоптики предупредили казахстанцев

Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 20 апреля, в Астане и ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Свежая публикация по теме: Заморозки обещают синоптики в Казахстане

В Астане в воскресенье ожидается ветер, временами порывы 15-20 м/с.

20 апреля ночью на востоке области Ұлытау возможен дождь. Ветер на севере, востоке региона, порывы 16 м/с.

В воскресенье ночью на западе Карагандинской области могут быть осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на востоке, юге региона - туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

20 апреля ночью на севере Акмолинской области синоптики прогнозируют осадки (дождь, снег), днем на севере регионе - дождь, гроза. Ветер ночью на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке региона порывы 23-28 м/с.

В воскресенье днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на западе, в центре региона, порывы 15-20 м/с.

20 апреля в Северо-Казахстанской области на севере и востоке возможны дождь, днем гроза. Ветер ночью, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы до 23-28 м/с.

В воскресенье на севере Актюбинской области может быть ветер, порывы 15-18 м/с.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

20 апреля днем на севере и востоке Павлодарской области синоптики обещают дождь, ночью на западе, севере региона - гололед. Ветер ночью на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы до 25 м/с.

В воскресенье в области Абай возможен ветер днем на западе, севере, в центре региона 15-20 м/с.

20 апреля ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На востоке области Жетісу обещают ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на востоке и юге Костанайской области ожидается пыльная буря. Ветер днем, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами до 23 м/с.

20 апреля в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.