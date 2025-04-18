Дожди перейдут в снег: ощутимое похолодание обещают синоптики в выходные в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане ожидается понижение температуры, осадки в виде дождя и снега. Тепло синоптики обещают только на западе, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на территорию Казахстана ворвался Северо-западный циклон, принесший с собой ощутимое понижение температуры воздуха и переход дождя в снег. И даже жители южных регионов ощутили отголоски холода.

Однако, как утверждают синоптики, на этом сюрпризы весны не закончатся: в ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди, которые 19 апреля еще могут перейти в снег.

Но все же весна берет свое, и, несмотря на дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Только на западе прогнозируется по-настоящему весенняя погода - будет солнечно, а столбики термометров в дневные часы поднимутся до 25-30 градусов тепла.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.