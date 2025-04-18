Снег, дождь и минусовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 18 апреля, в Алматы обещают дождь, в Астане - снег с дождем, а в Шымкенте - пасмурную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,3 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236854-sneg-dozhd-i-minusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/