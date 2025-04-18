Снег, дождь и минусовую температуру обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 18 апреля, в Алматы обещают дождь, в Астане - снег с дождем, а в Шымкенте - пасмурную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,3 м/с.