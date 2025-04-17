Заморозки, снег, гололед: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

В пятницу, 18 апреля, во многих регионах Казахстана ожидаются заморозки и снег, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 18 апреля в Акмолинской области ожидаются дождь, снег, гололед. Возможно резкое понижение температуры воздуха до -1...-6 мороза.

В горных районах области Жетісу ожидаются ночью туман, на востоке, в горных районах области днем гроза. В горах Туркестанской области ожидается сильный дождь, на юге, в горных районах области гроза. На севере, западе области пыльная буря.

В Жамбылской области ожидаются гроза, туман. На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов.

В Астане утром и днем ожидаются дождь, снег, порывы ветра до 23 м/с. В Карагандинской области ожидаются ночью на востоке области гололед, днем на севере области дождь, снег.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки - дождь, снег, гололед. В области Абай также ожидаются осадки, гололед. На северо-востоке Актюбинской области ожидаются заморозки до -2 градусов.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки, дождь, снег. В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег, гололед, порывы ветра до 25 м/с. В Павлодарской области ожидаются снег, дождь, гололед.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - был опубликован консультативный прогноз на месяц.

Кроме того, синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.