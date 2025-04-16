Снег и ночные морозы до 6 градусов обещают синоптики в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки в виде снега, понижение температуры и ночные морозы до 6 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с северо-западным вторжением на большей территории республики ожидаются осадки.

17 апреля на востоке страны ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде снега, и понижение температуры воздуха на севере, в центре и востоке Казахстана ночью до 1-6 градусов мороза, днем до 1-8 градусов тепла.

В горных и предгорных районах юга страны ожидаются ночью осадки в виде дождя и снега, днем дожди, временами сильные, в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов.

Лишь на западе Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков и постепенное повышение температуры воздуха днем от 17-22 градусов до 23-28 градусов тепла. По Казахстану обещают усиление ветра до 15-20 м/с, в ночные и утренние часы туманы.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.