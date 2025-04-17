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Похолодание до 1-2 градусов ждет жителей двух мегаполисов Казахстана в четверг

Опубликовано:

Первые заморозки
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 17 апреля, в Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков, а жителей Астаны предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 11,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236443-poholodanie-do-1-2-gradusov-zhdet-zhiteley-dvuh-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Похолодание до 1-2 градусов ждет жителей двух мегаполисов Казахстана в четверг