Опубликовано фото 17-летнего Касым-Жомарта Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента РК

Традиционное "субботнее фото" опубликовала пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что на нем запечатлен 17-летний Касым-Жомарт Токаев.

"На этом фото будущему президенту Казахстана 17 лет. 1 курс, МГИМО", - указывается в подписи к снимку.

Ранее пресс-служба президента опубликовала другое "субботнее фото" Касым-Жомарта Токаева. Оно было сделано в общежитии МГИМО в Москве в 1975 году. В кадре будущий глава государства внимательно читал газету.

Напомним, сегодня, 2 апреля, Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Во время беседы коллега проинформировал главу Казахстана о ходе российско-украинских переговоров. Также было высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963242-opublikovano-foto-17-letnego-kasym-zhomarta-tokaeva/