Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Незаконные киоски убрали в Алатауском районе Алматы

Опубликовано:

Демонтаж киосков
Демонтаж киосков. Фото: акимат Алматы

В Алатауском районе Алматы продолжается демонтаж незаконных киосков, на днях снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, на сегодня в Алатауском районе уже демонтировано 119 незаконных НТО и 40 силомеров. При этом инициативу поддерживают местные жители.

"Теперь наш двор стал просторнее и чище, раньше эти киоски создавали беспорядок и мешали проходу", - поделился житель микрорайона Саялы.

Демонтаж киосков
Демонтаж киосков. Фото: акимат Алматы

Масштабная зачистка города от незаконных объектов направлена на улучшение архитектурного облика Алматы, обеспечение безопасности жителей и создание благоприятной городской среды, отметили в акимате.

В целом, на сегодня демонтировано более 360 НТО и 274 силомера, расположенных на землях государственного фонда.

Демонтаж киосков
Демонтаж киосков. Фото: акимат Алматы

Работа по демонтажу продолжается, акимат города призывает предпринимателей соблюдать установленные нормы и правила при размещении торговых объектов.

Ранее в Наурызбайском районе Алматы были демонтированы 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235555-nezakonnye-kioski-ubrali-v-alatauskom-rayone-almaty/