Незаконные киоски убрали в Алатауском районе Алматы

В Алатауском районе Алматы продолжается демонтаж незаконных киосков, на днях снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, на сегодня в Алатауском районе уже демонтировано 119 незаконных НТО и 40 силомеров. При этом инициативу поддерживают местные жители.

"Теперь наш двор стал просторнее и чище, раньше эти киоски создавали беспорядок и мешали проходу", - поделился житель микрорайона Саялы.

Демонтаж киосков. Фото: акимат Алматы

Масштабная зачистка города от незаконных объектов направлена на улучшение архитектурного облика Алматы, обеспечение безопасности жителей и создание благоприятной городской среды, отметили в акимате.

В целом, на сегодня демонтировано более 360 НТО и 274 силомера, расположенных на землях государственного фонда.

Демонтаж киосков. Фото: акимат Алматы

Работа по демонтажу продолжается, акимат города призывает предпринимателей соблюдать установленные нормы и правила при размещении торговых объектов.

Ранее в Наурызбайском районе Алматы были демонтированы 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).