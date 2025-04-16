Борьбу со стихийной торговлей усилили в Алматы
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В Алматы усилят меры в борьбе со стихийной торговлей и сносом незаконных торговых объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.
Как сообщили в ведомстве, в Алматы 15 апреля стартовала масштабная акция по выявлению и устранению фактов стихийной торговли, а также демонтажу незаконно установленных торговых объектов.
Она продлится до 1 мая 2025 года.
Кампания реализуется по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской инициативы "Алматы – наш общий дом".
"Основной целью мероприятий является повышение санитарного состояния, благоустройство территорий и формирование эстетически привлекательного облика города. Работы будут проводиться в наиболее проблемных участках всех районов Алматы с привлечением специалистов акимата, коммунальных служб и правоохранительных органов", - сообщили в акимате.
По информации Управления предпринимательства и инвестиций, с начала февраля 2025 года в городе выявлено 797 нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках государственного фонда.
На сегодня уже ликвидировано 664 объекта, в том числе 369 НТО и 295 автоматизированных устройств.
Работы по оставшимся 133 объектам планируется завершить до конца апреля, пообещали в ведомстве.
Как подчеркнули в акимате, особое внимание уделяется местам массовой стихийной торговли - вблизи крупных рынков, парков и надземных переходов.
По информации ведомства, в городе определено 49 наиболее проблемных локаций, включая рынки "Алатау", "Зеленый базар", "Сары-Арка", "Барлык", улицы Розыбакиева, Толе би, Ауэзова, парки и надземные переходы, особенно на Северном кольце.
С 4 февраля к административной ответственности уже привлечено более 1400 нарушителей, сумма штрафов превысила 4,8 млн тенге.
"Актуальным вопросом остается также торговля на парковках рынков и торговых центров. Эти участки должны использоваться только по назначению. В ходе проведенного совещания с уполномоченными органами под председательством акима Алматы Ерболата Досаева Управлению градостроительного контроля поручено провести проверку правомерности использования таких территорий. АО «Алматы Паркинг" поручено нанести разметки и установить ограждения, чтобы исключить использование парковочных зон в коммерческих целях", - говорится в сообщении.
Проверки и рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере благоустройства и стихийной торговли будут проходить на постоянной основе.
Как рассказали в акимате, только за один день, 15 апреля, уполномоченными органами совместно с департаментом полиции выявлено 143 случая несанкционированной торговли (ст.204 КоАП РК) и 96 нарушений правил благоустройства (ст.505 КоАП РК).
"Согласно действующему законодательству, все торговые объекты (как стационарные, так и нестационарные) должны быть подключены к инженерным коммуникациям - водоснабжению, газу, электричеству, приведены в соответствие дизайн-коду города, а также отвечать требованиям санитарных и противопожарных норм", - пояснили в акимате.
Ранее в Наурызбайском районе Алматы были демонтированы 16 незаконных НТО и 22 развлекательных аппарата (силомеры).
На днях мы рассказывали, что в Алатауском районе Алматы продолжается демонтаж незаконных киосков - снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236299-borbu-so-stihiynoy-torgovley-usilili-v-almaty/