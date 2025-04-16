Дожди и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 16 апреля, в Алматы ожидается дождь, в Астане похолодание до 11 градусов, а в Шымкенте - пасмурная погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Снег и ночные морозы до 6 градусов обещают синоптики в Казахстане

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.