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Дожди и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

Опубликовано:

Бумажный кораблик
Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 16 апреля, в Алматы ожидается дождь, в Астане похолодание до 11 градусов, а в Шымкенте - пасмурная погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 7,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236026-dozhdi-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду