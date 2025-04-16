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"Будет тотальный контроль": в МВД высказались о легализации промышленной конопли в Казахстане

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Конопля растет в горшке
Конопля. Иллюстративное фото: Elva Etienne / Getty Images

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал норму закона, где предлагается использовать коноплю в промышленных целях, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что в феврале текущего года правительство дало МВД поручение разработать законодательные поправки для развития каннабисовой промышленности.

"Поправки прошли согласование с депутатами и с Министерством сельского хозяйства. Хотелось бы здесь отделить зерна от плевел: в первую очередь речь идет о промышленном производстве конопли. Промышленное производство, в настоящее время, при нулевом содержании тетрагидроканнабинола (содержание психотропного вещества - прим. ред.) законом не запрещено", - заявил Адилов.

По его словам, Комитет по противодействию наркобизнесу выдал четыре лицензии предпринимателям.

"Хочу отметить, что тетрагидроканнабинол при законодательных нормах, о которых мы говорим - от 0,1 до 0,3%. В дальнейшем это будет закреплено нормативно-правовыми актами. Именно промышленная конопля практически не содержит одурманивающих веществ. Для лиц, употребляющих и продающих наркотики, такая конопля абсолютно никакого интереса представлять не будет", - отметил он.

Адилов также заверил, что весь процесс от посадки, культивирования, переработки до готового продукта будет находиться под тотальным, оперативным контролем Комитета по противодействию наркобизнеса МВД РК с выдачей соответствующих лицензий.

Напомним, сегодня стало известно, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.

Отметим, в декабре 2023 года депутат Снежанна Имашева предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики. Тогда она привела статданные: ежегодно правоохранительные органы изымают 20-25 тонн наркотических средств и 95% приходятся на средства каннабисной группы.

"Вероятно, что это только верхушка айсберга. Между тем, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона. Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике. Взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса", - сказала депутат.

Ранее в МВД рассказывали, могут ли легализовать марихуану в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236353-budet-totalnyy-kontrol-v-mvd-vyskazalis-o-legalizacii-promyshlennoy-konopli-v-kazahstane/