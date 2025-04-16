Как будет проходить тест на получение гражданства Казахстана: впервые озвучены подробности

С 17 по 29 апреля пройдет прием заявлений для претендентов на получение гражданства Казахстана, а сам тест состоится 30 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Как сообщается в Telegram-канале Национального центра тестирования, с 17 по 29 апреля пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Казахстана.

По данным Наццентра, зарегистрироваться можно будет здесь или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 30 апреля.

Тестирование состоит из 3 блоков:

тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке) - 60 заданий, пороговый балл - 36;

тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) – 15 заданий, пороговый балл - 9;

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) - 25 заданий, пороговый балл - 15.

Максимальный балл - 100, пороговый балл - 60.

"Время тестирования - 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут", - рассказалив Наццентре.

В мае прошлого года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана.

"Теперь действительно - для получения гражданства либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика: в США, Германии, Канаде, Турции, России есть такие тесты. Три компонента этого теста будет. Первое - это знание государственного языка, казахского языка, второе - знание основ Конституции, и третье - основ истории Казахстана. Сейчас мы создаем специальную рабочую группу.

Сами правила и тесты еще не разработаны. Мы будем их разрабатывать. По мере готовности можем отдельно сообщить, как это будет выглядеть", - заявил тогда Саясат Нурбек.

Тогда же в МВД напомнили, что знание государственного языка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.

В мае прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

В подписанном законе говорится, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

В августе 2024 года стало известно, что для получения гражданства Казахстана теперь также нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК.