Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильных осадков

Опубликовано:

Люди под дождем
Люди под дождем. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана - ожидаются сильные осадки и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

16 апреля ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки, на западе, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный утром и днем на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Ночью на востоке области - заморозки 1 градус.

16 апреля в Северо-Казахстанской области днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на востоке, юге области ожидаются заморозки 3 градуса. 17-18 апреля тоже пообещали осадки (дождь, снег), 18 апреля гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 17 апреля днем до 0-5 тепла, 18 апреля ночью до 1-6 мороза.

16 апреля на юге, в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

18 апреля в Павлодарской области ночью на севере, юге, востоке, днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 17-22 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

Завтра днем на юго-востоке Мангистауской области пообещали сильный дождь, на западе, юго-востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду на юге Алматинской области временами тоже ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Временами гроза, на юге области град. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 24-29 м/с.

В Алматы прогнозируется гроза.

16 апреля в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

А на юге области Жетісу временами пообещали сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Временами гроза, на юге области град. Ветер западный на юго-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

16 апреля днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области - заморозки 3 градуса.

Предстоящей ночью на севере, востоке Актюбинской области возможны заморозки 3 градуса.

16 апреля на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области возможны осадки (дождь, снег), на западе, в центре области гроза, днем на востоке области осадки (дождь, снег), на юге, в центре области временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на юге, востоке, в центре области Абай ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гроза, днем на юге, востоке, в центре области временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

16 апреля ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области возможен туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235986-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana-iz-za-silnyh-osadkov/