Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильных осадков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана - ожидаются сильные осадки и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

16 апреля ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки, на западе, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), гроза, град. Ночью и утром на западе, востоке, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный утром и днем на востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. Ночью на востоке области - заморозки 1 градус.

16 апреля в Северо-Казахстанской области днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на востоке, юге области ожидаются заморозки 3 градуса. 17-18 апреля тоже пообещали осадки (дождь, снег), 18 апреля гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 17 апреля днем до 0-5 тепла, 18 апреля ночью до 1-6 мороза.

16 апреля на юге, в горных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

18 апреля в Павлодарской области ночью на севере, юге, востоке, днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 17-22 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

Завтра днем на юго-востоке Мангистауской области пообещали сильный дождь, на западе, юго-востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду на юге Алматинской области временами тоже ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Временами гроза, на юге области град. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 24-29 м/с.

В Алматы прогнозируется гроза.

16 апреля в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

А на юге области Жетісу временами пообещали сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Временами гроза, на юге области град. Ветер западный на юго-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

16 апреля днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, востоке области - заморозки 3 градуса.

Предстоящей ночью на севере, востоке Актюбинской области возможны заморозки 3 градуса.

16 апреля на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области возможны осадки (дождь, снег), на западе, в центре области гроза, днем на востоке области осадки (дождь, снег), на юге, в центре области временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на юге, востоке, в центре области Абай ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гроза, днем на юге, востоке, в центре области временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

16 апреля ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области возможен туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.