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Эзотерика

Наготове лодки: близ Актобе сельчане живут без асфальтированных дорог

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Село Бескопа
Село Бескопа. Кадр из видео: ktk.kz

В Актюбинской области село Бескопа живет без асфальтированных дорог - каждый раз после дождя 500 сельчан неделями не могут выбраться из аула, передает сайт телеканала КТК.

В Актюбинской области сельчане неделями не могут выбраться из родного аула. В заточении 500 человек остаются каждый раз после дождя.

Весной аул, который находится всего в полусотне километров от Актобе, буквально утопает в грязи во время половодья.

Впрочем, и в обычную погоду проехать в село достаточно тяжело. Кругом сплошное бездорожье. При этом большинство жителей Бескоспы учится и работает в соседних населенных пунктах или в областном центре. Попасть в аул, равно как и выехать из него - та еще задача.

Люди утверждают, что здесь никогда не было асфальта. Даже местный старожил, которому сейчас 86, мечтает наконец прогуляться по родной Бескоспе в чистой обуви.

"Многие у нас учатся и работают в соседних аулах, а кто-то и в самом Актобе. Автобусы к нам не ходят. Каждый добирается на своем авто или просит других. Но проблема в том, что кругом сплошное бездорожье. Как только дождь пройдет, даже на высокой машине невозможно проехать. Транспорт застревает. Вызываем трактор, погрузчик, чтобы отбуксировали", - рассказывает сельчанин Жаппаскали Омаров.

У въезда в аул протекает речка Табантал, которая поднимается каждый раз во время половодья. Тогда, говорят люди, в Бескоспу и вовсе сложно попасть. Сами жители постоянно держат наготове плавательные средства. И даже сейчас, когда кругом вроде бы сухо, путь в село представляет серьезную угрозу.

Мост возле Бескоспы был построен еще 10 лет назад. До этого, говорят сельчане, они переправлялись через реку на лодках. Сейчас состояние моста вызывает у людей серьезные опасения. Говорят, каждый раз, когда проезжают по нему, испытывают жуткий страх.

Этот же мост обеспечивает сообщение еще с двумя близлежащими аулами. Поэтому, несмотря на страх, люди продолжают его эксплуатировать. Правда, между сельчанами есть негласный договор: не въезжать на мост на большегрузах. А поскольку чужие здесь обычно не гостят, местные это соглашение строго соблюдают.

Чиновники же не видят поводов для паники. Строить новый мост пока не собираются. Да и ждать асфальтированную дорогу пока не советуют.

"Разработано техническое экономическое обоснование. И находится оно в экспертизе. Это строительство большого южного обхода, которым будет охвачено село Бескоспа.

Во-вторых, проектирование строительства автодороги осуществляется с учетом количества населения и развития данного села", - сказал руководитель отдела ЖКХ акимата Алгинского района Куандык Усенгалиев.

Чиновники считают, что малочисленное село Бескоспа может пока подождать с асфальтом. Говорят, в таких же условиях находятся десятки других аулов региона. Но чтобы совсем не обидеть людей, власти пообещали летом засыпать дорогу в населенный пункт щебнем.

Источник: КТК

Добавим, ранее сообщалось о плачевном состоянии дорог в селе Туздыбастау в Алматинской области. Жители ежегодно самостоятельно собирают деньги, закупают материал и вызывают технику, и задаются вопросом, "зачем тогда аким?"

Также в конце февраля жители другого поселка близ Алматы пожаловались на плохие дороги - сельчане, прежде чем выйти на улицу, вынуждены надевать на обувь пакеты. По словам жителей села Панфилово, асфальта на дорогах здесь ждут больше 60 лет, однако чиновники говорят, что в ближайшее время ситуация не поменяется.

А в ноябре 2024 года жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы - из-за отсутствия нормальных дорог они вынуждены утопать в грязи, встречая детей из школы. Тогда акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236053-nagotove-lodki-bliz-aktobe-selchane-zhivut-bez-asfaltirovannyh-dorog/