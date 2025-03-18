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"Для чего вообще нужен аким?": сельчане сами ремонтируют дороги в Алматинской области

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Дороги в селе
Дороги в селе. Кадр из видео: astanatv.kz

По словам жителей с.Туздыбастау в Алматинской области, дороги там не ремонтировались 20 лет. Жители ежегодно самостоятельно собирают деньги, закупают материал и вызывают технику, передает Astana.tv.

Жители села Туздыбастау в Алматинской области жалуются на бездействие местных властей. По словам людей, дороги в селе не видели ремонта два десятка лет. Приводить их в порядок сельчане вынуждены своими силами. Ежегодно собирают деньги, закупают необходимый материал и вызывают технику. Проблема усугубляется отсутствием уличного освещения.

Глубокие ямы, заполненные талой водой, и лужи, растянувшиеся на всю улицу. В таком состоянии дороги в селе Туздыбастау уже двадцать лет. "Акимат за это время не провел ни одной работы", - жалуются местные жители. Приводить в порядок дороги люди вынуждены самостоятельно.

"Дороги во всем Туздыбастау в ужасном состоянии. Асфальта нет. Плюс к этой всей картине нет уличного освещения. Дети, например, учатся в 2 смены. Возвращаются домой поздно. Мало того, что идешь, ноги можешь себе переломать, так еще и темно. Ремонтировать приходиться нам самим. Каждый год собираем деньги", - говорит житель с. Туздыбастау Берик Тыныбаев.

Жители улицы Казыбек би, к примеру, только пару дней назад скинулись на ремонт дороги. "В ближайшие дни будем вызывать технику, чтобы засыпать огромные лужи", - говорят сельчане.

"Данная улица - забытая акимом. Обещает, обещает, но он этого не делает каждый год. Здесь мы с соседями собрали по 10 тысяч тенге, скинулись. Мы решили прокопать арык. Но нам "Водоканал" не дает добро, чтобы прокопать арык, хотя бы чтобы вот эта талая вода ушла отсюда. С 2004 года люди сами ремонтируют эту улицу", - рассказал житель с. Туздыбастау Канат Акпанов.

"Для чего вообще нужен аким? Аким Туздыбастау вообще не работает. Меняются каждые полгода-год. А если идешь к нему, он даже в кабинет свой не запускает. Почему из-за его наплевательского отношения должен страдать народ?", - спрашивает жительница с. Туздыбастау Бейбитхан Касымжанова.

Ремонтировать местным жителям приходиться не только дороги, но и свои автомобили. Причем регулярно. "Уходит вся зарплата", - жалуются люди. Делясь наболевшим с чиновниками, сельчане едва сдерживали эмоции. Представители акимата, к слову, узнав о приезде журналистов, тут же прибыли в село.

В акимате Туздыбастауского сельского округа свое бездействие отрицают. Уверяют, что регулярно проводят ремонтные работы. Обещают проложить и асфальт. Правда, пока каких-либо сроков не называют.

"В селе несколько улиц Казыбек би. Вот на части из них был проложен асфальт. Я не знаю, врут сейчас люди или нет, но работы были проведены. Люди сами не ходят на отчет акима перед населением. На таких встречах можно доносить острые актуальные вопросы до акима. В мае начнем работы", - сообщила заместитель акима Туздыбастауского сельского округа Гаухар Билибаева.

Но это будут лишь подготовительные работы. Асфальт появится в селе в лучшем случае в следующем году. Если чиновники вновь не сдержат своих обещаний, сельчане намерены обращаться в вышестоящие инстанции.

Добавим, также в конце февраля жители другого поселка близ Алматы пожаловались на плохие дороги - сельчане, прежде чем выйти на улицу, вынуждены надевать на обувь пакеты. По словам жителей села Панфилово, асфальта на дорогах здесь ждут больше 60 лет, однако чиновники говорят, что в ближайшее время ситуация не поменяется.

В ноябре 2024 года жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы - из-за отсутствия нормальных дорог они вынуждены утопать в грязи, встречая детей из школы. Тогда акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя чинить дороги самостоятельно. В отделе развития уличной дорожной сети Алматы объяснили, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане не вправе самостоятельно проводить ремонтные работы на дорогах общего пользования без соответствующего разрешения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228856-dlya-chego-voobshche-nuzhen-akim-20-let-ne-remontirovali-dorogi-v-sele-v-almatinskoy-oblasti/