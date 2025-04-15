Первую в Казахстане трехполосную реверсивную дорогу построят в одной из областей

На трассе Кокшетау - Зеренда будет реализован первый в стране проект реверсивной дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

По данным ведомства, в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область вице-министр транспорта Максат Калиакпаров проинспектировал начало среднего ремонта автомобильной дороги Кокшетау - Зеренда, на которой будет реализован первый в стране проект реверсивной дороги.

"Проект предусматривает расширение проезжей части с текущих 7 до 11 метров. После завершения работ движение на дороге будет организовано по трем полосам, одна из которых станет реверсивной.

Такая схема организации движения позволит значительно повысить пропускную способность дороги, снизить аварийность, особенно в периоды пиковых нагрузок, и создать комфортные условия для туристов и жителей региона", - отмечается в сообщении.

По данным вице-министра Калиакпарова, реализация проекта особенно актуальна в летний период, когда резко возрастает поток автотранспорта в направлении курортной зоны Зеренда.

Отмечается, что общая протяженность участка, охваченного ремонтом, составляет порядка 47 километров. Работы на участке уже начаты.

В целом в 2025 году в рамках госпрограммы среднего ремонта планируется обновить 7 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения. В этот перечень вошли участки, ведущие к туристическим объектам, таким как Рахмановские ключи, озеро Алаколь, Колсай, Баянауыл, Кендирли, Коргалжынский заповедник и Имантау-Шалкарская курортная зона.

Отметим, что осенью прошлого года в послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог.

Тогда президент отметил, что большое значение имеет программа среднего ремонта, которая охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог.

При этом о наличии и масштабах коррупционных рисков в сфере строительства автомобильных дорог в Казахстане ранее сообщали в Антикоррупционной службе.

Тогда отмечалось, что более 6 трлн тенге потратили на дороги в Казахстане за 5 лет, но их состояние вызывает нарекания. При этом за два года казахстанцы подали более 20 тыс. жалоб в госорганы из-за низкого качества автомобильных дорог.

Как планируют бороться с этим в Казахстане - мы писали здесь.

Ранее мы также рассказывали, как подать жалобу на нарушения при ремонте дорог в Казахстане.