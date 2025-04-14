"Дом на лестничной площадке": на нашествие бомжей пожаловались жители Арбата в Алматы

Жильцы дома на алматинском Арбате устали от бомжей - бездомные уже облюбовали не только дворы, но и подъезды элитной девятиэтажки в самом центре города, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, лица без определенного места жительства приходят во двор многоэтажки в Алматы, как к себе домой. Прямо на скамейке у дома бродяги распивают спиртное, а на детской площадке без стеснений справляют нужду.

"Они уже воспринимают наш дом как постоянный дом для ночевки. То есть они попрошайничают наверняка на Арбате. И опять-таки возвращаются к нам вечером, ночью домой. В подъезде они, извините, сношаются. Вот другим словом не могу сказать", - сетует жительница дома Гульмира Джаембаева.

Местные отмечают, что бомжи приходят сюда не просто переночевать, некоторые здесь обустроились основательно: прямо на лестничной площадке у них есть спальня, кухня и даже туалет. А владельцам квартир порой приходится перешагивать через незваных гостей.

Окна дома выходят прямо на Арбат - там бездомные и проводят весь день, прося деньги у прохожих, а вечером снова возвращаются в подъезды.

"У нас один прописался. Он живет 15 лет, этим гордится. И даже выходишь, он с юмором: "Я уже ваш подъездный домовой" и т. д. Юмор юмором, но, когда выходишь на площадку - из мусоропровода несет мочой, это очень неприятно. Мы уже и хлорку покупали. Сами засыпали", - рассказывает другой житель Таир Чаниров. .

Местные постоянно вызывают полицию. Бомжей забирают, но через несколько часов бродяги возвращаются. И начинают мстить недружелюбным соседям: бьют окна или обрезают провода.

"Мы вызываем полицию. Они начинают мстить: бьют окна, гадят прямо по-натуральному в подъездах. Иногда бывает невозможно зайти от запаха. Уборка подъездов приезжает, говорят: "Мы не можем убрать в подъезд, вот в третьем подъезде Назарбаева, 77". Люди выходят: "Почему?" А там занимаются любовью бомжи. Женщины молодые говорят: "Мы боимся подходить и выгнать", - говорит Руслан Худайбергенов.

Во дворах многоэтажных домов близ Арбата полицейские часто проводят рейды. Только с начала года они побывали здесь уже 17 раз.

"С начала текущего года на этом участке проведено более 17 целенаправленных рейдовых мероприятий, в рамках которых такие лица доставлялись в центры социальной адаптации и реабилитации, где им оказывается необходимая помощь - от временного размещения до восстановления документов и медицинского сопровождения. Полиция действует в рамках закона и прилагает все возможные усилия для обеспечения порядка и спокойствия граждан", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Во время рейда, как отмечается в сюжете, бомжей ловят и доставляют в центр адаптации. Но зачастую они убегают из приютов и выбирают свободную жизнь на улице. А ночевать опять идут в подъезды домов на центральных улицах.

Источник: КТК

До этого мы писали, что астанчане часто вынуждены ждать автобусов на улице: в крытых теплых остановочных комплексах ночуют бомжи, агрессивно реагирующие на горожан.

При этом о похожей ситуации сообщалось еще в 2023 году. Жители Атырау посетовали на дорогостоящие smart-остановки в городе - каждая из них обошлась бюджету в 14 млн тенге, но дожидаться автобуса горожанам приходится часто в тени деревьев. Smart-остановки превратились в свалки и комнаты ночлега для бездомных - двери сломаны, а кондиционеры не работают.

Недавно стало известно, что в Казахстане намерены создать места временного пребывания для бездомных и освободившихся из тюрем.