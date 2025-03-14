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Места временного пребывания для бездомных и освободившихся из тюрем создадут в Казахстане

Опубликовано:

Бомж
Мужчина. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

Изменения внесли в правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в Казахстане, документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК, передает NUR.KZ.

Авторы внесли дополнение касательно организаций временного пребывания.

"Организации временного пребывания создаются для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы и (или) находящихся на учете в службе пробации, а также для жертв торговли людьми и бытового насилия", - говорится в документе.

Также указаны критерии их создания.

"Они создаются в государственном секторе в городах республиканского значения, столицы, городах областного значения, в городах районного значения с численностью свыше 100 000 (сто тысяч) человек. В поселках, районах, сельских округах с численностью населения 50 000 (пятьдесят тысяч) и более человек допускается создание организации временного пребывания на одном районом уровне по решению местных исполнительных органов", - говорится в документе.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что пробация - это  система видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены, для предупреждения совершения ими новых уголовных правонарушений.

Целью пробации является содействие в обеспечении безопасности общества путем:

  • коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого;
  • ресоциализации осужденного;
  • социальной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной  (пенитенциарной) системы.

В соответствии с указанной целью задачами пробации являются:

  • оказание социально-правовой помощи лицам, в отношении которых применяется пробация;
  • исполнение  определенных  законом видов наказаний, не связанных с лишением свободы;
  • осуществление пробационного контроля за осужденным,  отбывающим наказание в виде ограничения свободы, осужденным условно,  освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы;
  • подготовка к освобождению осужденного, отбывающего наказание в учреждении уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227970-mesta-vremennogo-prebyvaniya-dlya-bezdomnyh-i-osvobodivshihsya-iz-tyurem-sozdadut-v-kazahstane/