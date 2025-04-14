Изменчивая погода ждет жителей Шымкента на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 апреля, обещают переменчивую погоду - в мегаполисе ожидаются дожди и до 24 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

14 апреля в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

15 апреля ожидается пасмурная погода, но осадки не прогнозируют. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,5 м/с.

16 апреля вновь будет пасмурно, без осадков. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

17 апреля в Шымкенте обещают умеренный дождь. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,3 м/с.

18 апреля вновь обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

19 апреля будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, минимальная – плюс 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

20 апреля, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 19 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.