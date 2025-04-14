Снег несколько дней подряд и минусовую температуру обещают в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 апреля, ожидается сильное похолодание, жителей столицы предупреждают о дождях и снеге. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Изменчивая погода ждет жителей Шымкента на этой неделе

14 апреля в Астане ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 13 градусов, но ночью температура опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

15 апреля снова ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 5,0 м/с.

16 апреля обещают солнечную погоду без осадков. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

17 апреля в Астане обещают дождь и снег. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,1 м/с.

18 апреля снова ожидаются дождь со снегом. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

19 апреля в столице будет идти снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 1 градус. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 9,0 м/с.

20 апреля, по прогнозам, будет легкий снег. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 9,4 м/с.