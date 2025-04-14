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Аттракцион с людьми завис в воздухе в Алматы: в парке "Мир фантазий" объяснили сбой (видео)

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Аттракцион
Аттракцион. Кадр из видео: www.instagram.com/100baksoff

В одном из алматинских парков популярный аттракцион "Ромашка" завис в воздухе вместе с людьми. В парке прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Видео инцидента появилось в Сети. В описании сообщалось, что на несколько минут люди, катавшиеся на аттракционе, оказались буквально в подвешенном состоянии.

Между тем, в администрации парка "Мир фантазий" сообщили, что вчера, в воскресенье 13 апреля, в 15.08 аттракцион остановился по причине срабатывания датчика безопасности положения бугеля. В 15.16, через 8 минут, посетители были эвакуированы.

"Жалобы и претензий со стороны посетителей, находящихся на аттракционе, не было. Ситуация штатная и полностью была под контролем инженеров парка. Жертв и пострадавших нет. Этот аттракцион был проверен, датчики безопасности поменяли, а дальше уже в 15.30 аттракцион "Ромашка" работал. Сейчас парк работает в штатном режиме", - сообщили в администрации "Мир фантазий".

В Департаменте полиции тоже прокомментировали произошедшее.

"По факту инцидента с каруселью в одном из парков города Алматы отделом полиции при УП Бостандыкского района начата проверка. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Центральном парке Караганды при падении кабины аттракциона травмировались ребенок и женщина.

Также люди получили ранения в результате возгорания на колесе обозрения в ходе музыкального фестиваля Highfield в немецкой Саксонии.

Кроме того, в Сети появилось видео с информацией о том, что на одном из аттракционов в Астане застряли люди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235593-attrakcion-s-lyudmi-zavis-v-vozduhe-v-almatinskom-parke-obyasnili-sboy-video/