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Колесо обозрения с людьми в кабинках загорелось в Германии

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Колесо обозрения загорелось в Германии
Колесо обозрения загорелось в Германии. Фото: bild.de

Люди получили ранения в результате возгорания на колесе обозрения в ходе музыкального фестиваля Highfield в немецкой Саксонии, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Сайт РБК со ссылкой на немецкие СМИ пишет, что более 30 человек получили ранения в результате возгорания на колесе обозрения в ходе музыкального фестиваля Highfield.

Пресс-секретарь ведомства сообщил изданию, что среди пострадавших - четверо полицейских, получивших легкие травмы. По данным немецкого Красного Креста, у двоих пострадавших зафиксировали серьезные ранения.

Причину пожара выясняют, на месте были задействованы десятки пожарных расчетов. На данный момент пожар потушили.

В то же время в Telegram-канале "BILD на русском" пишут, что загорелась кабинка колеса обозрения, вскоре огонь перекинулся на вторую кабинку. В это время колесо продолжало работать, внутри кабинок находились люди.

"Мы почувствовали запах жженого пластика, но подумали, что он доносится из ближайшего кемпинга", - рассказала посетительница фестиваля.

Представитель полиции Лейпцига сообщил, что в результате пожара четыре человека получили серьезные ожоги, еще один человек пострадал от падения. Кроме того, 18 человек надышались угарным газом. Среди пострадавших есть как спасатели, так и полицейские.

Руководитель Немецкого Красного Креста уточнил, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

Во время пожара колесо обозрения было заполнено практически полностью. Неподалеку от него шло выступление немецкого рэпера Ski Aggu: он увидел горящую кабинку и призвал гостей фестиваля сохранять спокойствие.

"Я абсолютно шокирован пожаром на колесе обозрения во время моего шоу. Мне сказали, что я не должен останавливать шоу ни при каких обстоятельствах и оставаться в диалоге с вами, чтобы не было массовой паники", - написал Ski Aggu в Instagram.

Оператор колеса обозрения Отфрид Ханштайн заявил, что он не понимает, как аттракцион мог загореться.

"Такого еще никогда не было. Огонь вспыхнул на земле. Мои сотрудники сказали мне, что в момент возгорания в кабинке не было людей. Работники ускорили колесо обозрения и тем самым помогли выбраться людям из других кабинок", - добавил Ханштайн.

Ранее мы писали, что люди застряли на экстремальном аттракционе в Астане, когда порывом ветра был сорван закрепленный на колонне аттракциона прорезиненный кабель.

Напомним, в прошлом году в парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем находились люди, из-за аварии на линиях электропередач.

Также в прошлом году на Иссык-Куле мужчина катался на парашюте, привязанном к водному катеру, и зацепился за колесо обозрения. Инцидент попал на видео.

А в Шымкенте несколько человек, решивших прокатиться на аттракционе "Байтерек", застряли на большой высоте. Аттракцион "Байтерек", поднимающий людей на высоту, в какой-то момент завис на несколько минут. Все это время сотрудники пытались починить его.

Кроме того, в Центральном парке Петропавловска несколько человек получили травмы на аттракционе "Гусеница". На аттракционе заклинило тормоз, в результате чего произошло резкое торможение нескольких кабин. Это, по словам представителей ТОО "Мир аттракционов", произошло вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150262-koleso-obozreniya-s-lyudmi-v-kabinkah-zagorelos-v-germanii-video/

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