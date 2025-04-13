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Снег, град, грозы и подтопления: о непогоде предупредили казахстанцев

Опубликовано:

Град падает на машину
Град. Иллюстративное фото: chaoss/Getty Images

В понедельник, 14 апреля, на больше части Казахстана ожидается непогода, а в некоторых регионах возможны подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на сайте госметеослужбы, в Акмолинской области на гидрологическом посту реки Есиль продолжается повышение уровня воды. По состоянию на 16:00 уровень воды – 809 см при опасном уровне в 808 сантиметров.

"Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с боковых притоков и среднего течения реки Есиль. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

Случаев подтопления, вызванных речным стоком, не установлено.

При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления, хозяйственных построек и дорог местного значения ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки", - говорится в сообщении.

Между тем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, областях Абай и Жетісу, а также на юге страны - в Алматинской и Жамбылской областях завтра обещают сильный дождь, град и грозу, скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

В области Абай из-за осадков ожидается подъем уровней воды на реках за счет добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. Возможны разливы и подтопления.

В Мангистауской области и области Ұлытау также объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, кроме того, здесь обещают сильный туман.

В Костанайской области помимо грозы и тумана обещают еще и заморозки до 1 градуса.

В Актюбинской и Северо-Казахстанской областях тоже прогнозируют заморозки до 0-2 градусов.

В Акмолинской области завтра ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью и утром в регионе обещают туман, а порывы ветра здесь будет достигать 15-20 м/с.

В ЗКО объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана, а в Туркестанской области - из-за грозы.

Отметим, что непогода завтра ожидается и в Алматы, в связи с чем спасатели обратились к горожанам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235410-sneg-grad-grozy-i-podtopleniya-o-nepogode-predupredili-kazahstancev/