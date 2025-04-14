Снег, дожди и похолодание обещают жителям Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 апреля, ожидаются похолодание, дожди и даже снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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14 апреля в Алматы обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

15 апреля вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 2,6 м/с.

16 апреля снова прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

17 апреля в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,0 м/с.

18 апреля синоптики обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

19 апреля ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 4,8 м/с.

20 апреля, по прогнозам, в южной столице будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.