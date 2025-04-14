Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег, дожди и похолодание обещают жителям Алматы на этой неделе

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 апреля, ожидаются похолодание, дожди и даже снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Изменчивая погода ждет жителей Шымкента на этой неделе

14 апреля в Алматы обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 16 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

15 апреля вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 2,6 м/с.

16 апреля снова прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

17 апреля в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,0 м/с.

18 апреля синоптики обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

19 апреля ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 4,8 м/с.

20 апреля, по прогнозам, в южной столице будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235440-sneg-dozhdi-i-poholodanie-obeshchayut-zhitelyam-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег, дожди и похолодание обещают жителям Алматы на этой неделе