К алматинцам обратились из-за грядущей грозы

В понедельник, 14 апреля, в Алматы ожидается гроза, в связи с чем спасатели обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

Как сообщили в департаменте, 14 апреля в городе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

"Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить и дождаться хорошей погоды", - говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели также рекомендуют не откладывать возвращение домой на позднее время суток - так вы можете не найти обратный маршрут.

Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, напомнили в департаменте.

Кроме того, в ДЧС дали рекомендации на время грозы:

обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

не оставляйте автомобили под деревьями;

не стойте под слабо укрепленными конструкциями - их разрушение может привести к травмированию людей;

пешеходам также необходимо проявлять осторожность - помните, что вас не видно во время дождя.