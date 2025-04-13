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К алматинцам обратились из-за грядущей грозы

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник, 14 апреля, в Алматы ожидается гроза, в связи с чем спасатели обратились к горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

Как сообщили в департаменте, 14 апреля в городе ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

"Гостей и туристов города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить и дождаться хорошей погоды", - говорится в сообщении ДЧС.

Спасатели также рекомендуют не откладывать возвращение домой на позднее время суток - так вы можете не найти обратный маршрут.

Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, напомнили в департаменте.

Кроме того, в ДЧС дали рекомендации на время грозы:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не оставляйте автомобили под деревьями;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями - их разрушение может привести к травмированию людей;
  • пешеходам также необходимо проявлять осторожность - помните, что вас не видно во время дождя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235393-k-almatincam-obratilis-iz-za-gryadushchey-grozy/