Дождь и почти 30-градусная жара ожидаются в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 13 апреля, в Алматы обещают солнечную погоду, а жителей Астаны и Шымкента предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,6 м/с.