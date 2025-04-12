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Заморозки, град и гроза: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

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Гроза над городом
Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за грозы и заморозков на воскресенье, 13 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в связи с прогнозом осадков и повышением температурного фона 13 апреля в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - отметили в "Казгидромет".

Кроме того, в Алматинской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. А на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, заморозки до -3 градусов. Кроме того, сильный ветер ожидается в Астане.

В центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря. Такеже ночью и утром на севере Актюбинской области ожидаются туман, заморозки до -2 градусов.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, туман. Также гроза ожидается в Туркестанской области и Шымкенте.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, востоке ожидается туман, на западе области ожидаются заморозки до -3 градусов. В области Ұлытау ожидаются временами сильный дождь, град.

На западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Также сообщается, что в Костанайской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Штормовое предупреждение объявлено и в горных районах Жамбылской области, там ожидается гроза.

До этого синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - был опубликован консультативный прогноз на месяц.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235272-zamorozki-grad-i-groza-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-po-kazahstanu/