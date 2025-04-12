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Теплую погоду пообещали синоптики в субботу в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Мужчина прогуливается по набережной
Весна в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается сегодня, 12 апреля, в крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно, температура днем поднимется до +25 градусов, а ночью опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

В Астане будет небольшая облачность, днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура снизится до +14 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

В Шымкенте днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +15 градусов. Прогнозируется скорость ветра до 4,0 м/с.

При этом, на большей части Казахстана на сегодня было объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупредили об ухудшении погоды.

До этого синоптики сделали прогноз погоды на выходные дни. Сообщалось, что 12 и 13 апреля будет неустойчивый характер погоды - в стране ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, местами туманы и заморозки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235168-tepluyu-pogodu-poobeshchali-sinoptiki-v-subbotu-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Руслан Черкашин

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Теплую погоду пообещали синоптики в субботу в мегаполисах Казахстана