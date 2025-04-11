Заморозки, грозы с градом и подтопления ожидаются в Казахстане в выходные
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В субботу, 12 апреля, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупреждают об ухудшении погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Так, в связи с осадками и потеплением 12-13 апреля в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
В Павлодарской области напротив ожидается похолодание до 12-17 градусов выше нуля.
А в Атырауской области ночью обещают заморозки 2 градуса.
В Акмолинской и Актюбинской областях ночью ожидаются дождь и снег, а днем - гроза, сильный дождь, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Кроме того, здесь обещают заморозки до 3 градусов.
Жителей Астаны предупреждают о грозе и пыльной буре, скорость ветра в столице завтра будет достигать 15-18 м/с.
В Мангистауской области и области Ұлытау объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана, а в Карагандинской области - из-за усиления ветра до 16 метров в секунду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235164-zamorozki-grozy-s-gradom-i-podtopleniya-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/