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Движение по крупной республиканской трассе ограничат в Казахстане из-за дефектов

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Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pixels.com

На участке крупной республиканской трассы между Карагандой и Темиртау 14 апреля организуют движение только по одной полосе из-за обнаруженных дефектов, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале нацкомпании "ҚазАвтоЖол", 14 апреля на автодороге республиканского значения "Астана - Караганда (с обходом) - Алматы" будут проводить ремонтные работы по устранению дефектов дорожного покрытия.

Сообщается, что речь идет об участке между Караганда и Темиртау в направлении Астаны, между 193 и 194 км.

"На данном участке организовано трехполосное движение. В период проведения работ, в соответствии с выданным ордером, движение транспорта будет осуществляться реверсивным способом по одной полосе", - сказано в сообщении.

Ремонтные работы
Ремонтные работы. Схема: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В нацкомпаниии обратились к водителям с просьбой:

  • соблюдать скоростной режим, установленный ПДД;
  • быть внимательными на дороге;
  • избегать резких маневров и не создавать аварийные ситуации.

Несколько дней назад мы писали, что министр транспорта Марат Карабаев доложил Касым-Жомарту Токеву о том, что ремонтными работами было охвачено 12 тысяч километров дорог. Завершена реконструкция трасс Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань.

В акимате Астаны сообщили, что в 2025 году планируют отремонтировать 60 дорог, а работа на некоторых улицах началась 10 апреля. Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Также мы писали, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235236-dvizhenie-po-krupnoy-respublikanskoy-trasse-ogranichat-v-kazahstane-iz-za-defektov/