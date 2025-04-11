Сильные осадки и заморозки обещают синоптики в выходные в Казахстане

В выходные в Казахстане будет неустойчивый характер погоды - в стране ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, местами туманы и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды - прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере страны осадки (дождь, снег).

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 12 апреля в Костанайской, 13-14 апреля в Акмолинской, 14 апреля в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, а также в областях Абай, Жетісу, 14 апреля в области Ұлытау.

По республике ожидается туман.

Ночью 12 апреля в Западно-Казахстанской, Атырауской, 12-14 апреля в Актюбинской, 13-14 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях прогнозируются заморозки 1-3 градуса.

Температурный фон днем:

На западе страны повышение от 13-20 градусов до 17-23 градусов тепла.

На юго-западе повышение от 15-20 градусов до 22-27 градусов тепла.

На северо-западе повышение от 8-15 градусов до 12-20 градусов тепла.

На севере, в центре понижение от 20-25 градусов до 10-15 градусов тепла.

На востоке понижение от 23-29 градусов до 12-20 градусов тепла.

На юге понижение от 28-33 градусов до 23-28 градусов тепла.

На юго-востоке понижение от 23-33 градусов до 18-25 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане. Так, в первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем - дождь, в южных регионах - грозовые дожди.

По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы.

Сообщалось ранее и о том, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.