Дожди с грозами и пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана 11 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

11 апреля в Астане ожидается пыльная буря. Ветер южный временами порывы 15-18 м/с.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области обещают туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области 15-18 м/с.

11 апреля ночью и утром на севере, в центре области Абай прогнозируется туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

В области Ұлытау ожидается ветер южный, юго-восточный ночью на севере области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. На севере, востоке, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

11 апреля в Карагандинской и Павлодарской областях обещают сильный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на юге, востоке прогнозируются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 3 градуса.

11 апреля на севере, в центре Кызылординской области будет пыльная буря. Ветер юго-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, завтра ночью в центре, днем на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер северный, северо-западный ночью на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

А на западе, севере Акмолинской области будет гроза. На западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области временами порывы 25 м/с.

11 апреля в Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается гроза. На востоке, юге области ожидается пыльная буря.

В Актюбинской области завтра прогнозируются осадки (преимущественно дождь), на востоке, в центре сильный дождь, днем на юге, востоке области гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

11 апреля в горных районах Жамбылской области обещают туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с

А на западе, юге Атырауской области, по данным синоптиков, ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ночью на западе области заморозки 2 градуса.