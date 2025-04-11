Выше 20 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 11 апреля, в Алматы и Шымкенте обещают солнечную погоду, а в Астане будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
В Астане, по прогнозам, сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 9,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234844-vyshe-20-gradusov-tepla-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/