Выше 20 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 11 апреля, в Алматы и Шымкенте обещают солнечную погоду, а в Астане будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

В Астане, по прогнозам, сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.