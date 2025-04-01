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Какой будет погода в апреле в Казахстане

Опубликовано:

Тюльпаны растут на поле
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - опубликован консультативный прогноз на месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, в апреле происходит дальнейшее накопление тепла.

На севере Казахстана, по многолетним данным, в первой декаде апреля происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов к положительным значениям, а на юге страны - через +10 градусов.

В первой декаде апреля в северной половине страны прогнозируются ночью осадки, возможен переход дождя в снег, гололед, днем - дождь, в южных регионах - грозовые дожди.

По республике при этом будет усиливаться ветер 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы.

Прогнозируется колебание температуры воздуха:

  • на западе страны ночью - от +8...+13 градусов до -3...+8 градусов, днем - от +18...+25 градусов до +11...+16 градусов, на юго-западе в отдельные дни днем воздух будет прогреваться до +20...+28 градусов;
  • на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью - от -5...+5 градусов до +3...+8 градусов, днем - от +8...+13 градусов до +15...+22 градусов;
  • на юге республики ночью - от +2...+10 градусов до +10...+15 градусов, днем - от +18...+25 градусов до +25...+30 градусов;
  • на юго-востоке республики ночью - от -5...+5 градусов до +7...+12 градусов, днем - от +12...+20 градусов до +18...+27 градусов.

Во второй декаде апреля еще возможны осадки в северной половине страны в виде дождя и мокрого снега, в третьей декаде - преимущественно дожди.

На большей части страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5...+13 градусов до -3+5 градусов, днем - от +15...+25 градусов до +8...+13 градусов.

В южных регионах и на западе республики днем воздух будет прогреваться до +23...+32 градусов, но не исключены более прохладные дни с температурным фоном +10...+18 градусов.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232138-kakaya-pogoda-budet-v-aprele-v-kazahstane/