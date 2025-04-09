Запрет на табло с курсом валют на улице: в Ассоциации обменных пунктов высказались против инициативы

В Ассоциации обменных пунктов высказались против запрета установки табло с курсом валют на улице. Представители Ассоциации выступили на пресс-конференции в Алматы сегодня, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции в "Казпрессклубе" руководитель Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев отметил, что поправки ущемляют право потребителей на открытое информирование.

"Информация о курсах валют - не реклама, а социально значимая информация, доступ к которой должен быть максимально простым и открытым. Запрет на размещение таких сведений вне помещения обменного пункта лишает потребителя возможности сравнивать условия, выбирая наилучший курс. Это противоречит политике открытости и прозрачности, декларируемой государством", - отмечает Арчин Галимбаев.

По его словам, таким образом может быть подорвана конкуренция на рынке, так как обменные пункты, расположенные в торговых центрах, аэропортах, казино, получают преимущество перед теми, кто работает в обычных точках.

"Создаются неравные условия - а это прямое нарушение Предпринимательского кодекса РК. Закон "О рекламе" не запрещает размещение информации о курсах валют на фасадах, крышах и у входов в обменные пункты. Проект постановления Нацбанка противоречит Закону "О доступе к информации", а согласно принципу иерархии правовых актов, подзаконный акт не может отменять действие закона", - считает руководитель Ассоциации.

При этом он уверен: размещение визуальных конструкций в городской среде регулируется архитектурными нормами, правилами благоустройства, согласованием наружной информации с акиматами.

В Ассоциации предлагают не запрещать установку табло, а решать проблемы индивидуально. Например, если табличка закрывает дорожный знак или слепит водителей, то это может расцениваться как административное правонарушение, которое должно быть устранено по предписанию исполнительных органов.

"Вводить всеобщий запрет по всей стране из-за отдельных инцидентов - это не решение, а ущемление интересов бизнеса и населения", - говорит Галимбаев.

Представители Ассоциации также считают, что исчезновение визуальной информации о курсах с улиц ухудшит информированность граждан, которые не используют онлайн-сервисы, и может спровоцировать рост теневых обменных операций.

Кроме того, там считают, что маленькие обменные пункты могут потерять поток клиентов. В Ассоциации предложили и альтернативу, сохранив возможность открытого размещения информации о курсах валют вне помещений. Так, предлагается утвердить единые стандарты табло, например, их размер, подсветку, удаленность от проезжей части.

Ранее сообщалось, что с августа обменникам в Казахстане хотят запретить устанавливать на улицах табло с курсами валют, чтобы они не мешали участникам дорожного движения.

Также сегодня заместитель председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса объяснил идею убрать табло с курсами валют с улиц.

"Я сам как автолюбитель ехал бы - понятно, мешает… столько знаков. Это мне лично помешало бы. Сейчас найдем, проведем", - сказал Жамаубаев.