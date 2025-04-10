"Поступок тронул всех": благодарность от Токаева получил трехлетний мальчик из Атырау

Поступок трехлетнего жителя Атырау отмечен благодарственным письмом от имени президента Касым-Жомарт Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как сообщает местный акимат, сегодня глава региона Серик Шапкенов встретился с трехлетним Динмухаммедом Жумажаном и его родителями. Видео, на котором маленький Динмухаммед убирает мусор в месте празднования праздника Ораза айт в Атырау, стало вирусным в социальных сетях.

Шапкенов поблагодарил родителей за воспитание Динмухаммеда и высоко оценил его любовь к окружающей среде. Он также вручил письмо со словами благодарности главы государства.

"Иногда одно действие говорит громче многих слов. Несмотря на то, что Динмухаммед еще маленький, его поступок тронул нас всех. Он не научился этому у кого-то другого - он сделал это на основе того, что видел в своей семье, понимая важность чистоты и порядка. Эта история - пример не только воспитания, но и настоящего патриотизма. Поступок маленького Динмухаммеда - это послание, что чистота начинается с каждого из нас", - отмечает Серик Шапкенов.

Отец мальчика рассказал, что один из жителей снял действия сына на видео и выложил в интернет.

"Тогда мы не думали, что поступок нашего сына тронет сердца всех казахстанцев. Он начал поздно говорить, поэтому мы отдали его в детский сад. Может быть, там он научился этому",- отмечает он.

В прошлом году мы писали о третьекласснике из Алматы, который отдал накопленные деньги пострадавшим от паводков. Президент Касым-Жомарт Токаев передал мальчику благодарственное письмо.

Также в прошлом году в столичном акимате рассказали о поступке другого школьника - семиклассник спас от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка. С юным героем встретился аким Женис Касымбек, подарил ему планшет и один миллион тенге. Также пообещал в будущем оказать помощь при поступлении в колледж либо университет.

Тогда же от имени Управления образования и Департамента по ЧС также наградили 11-классника, спасшего тонущего в реке ребенка.