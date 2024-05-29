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Школьник из Алматы передал накопленные деньги пострадавшим от паводков: его поблагодарил Токаев

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Ерболат Досаев и Даулен Бауыржанулы
Ерболат Досаев и Даулен Бауыржанулы. Фото: официальный сайт акимата Алматы

Третьеклассник из Алматы отдал накопленные деньги пострадавшим от паводков. Президент Касым-Жомарт Токаев передал мальчику благодарственное письмо, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Аким Ерболат Досаев вручил благодарственное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева третьекласснику из Алматы Даулену Бауыржанулы за помощь пострадавшим от паводков в Акмолинской области.

"Президент Казахстана высоко оценил добрый поступок 9-летнего Даулена, назвав его примером настоящего патриотизма. В благодарственном письме Касым-Жомарт Токаев выразил слова признательности родителям и учителям, воспитавшим в мальчике благородные качества.

Президент особо подчеркнул, что пока есть такие умные и одаренные дети, как Даулен, у страны - большое будущее", - говорится на официальном сайте акимата.

Ерболат Досаев и Даулен Бауыржанулы
Ерболат Досаев и Даулен Бауыржанулы. Фото: официальный сайт акимата Алматы

Даулен учится в гимназии №12 имени Ш. Уалиханова. Он зарегистрировался на портале Qalan.kz для участия в интеллектуальных олимпиадах, за победы получал бонусы и копил их.

"Увидев в социальных сетях фотографии пострадавших от паводков жителей, мальчик без раздумий решил помочь им, направив накопленные 25 тысяч тенге в специальный фонд", - рассказали в акимате.

Мальчик, к слову, учится на отлично, а его любимыми предметами являются математика, информатика, естествознание. Даулен не раз становился победителем олимпиад "Алтын сақа", "Кенгуру", "Ақбота".

Напомним, что сегодня в Астане от имени Управления образования и Департамента по ЧС также наградили 11-классника, спасшего тонущего в реке ребенка.

Перед этим в столичном акимате рассказали о поступке другого школьника - семиклассник спас от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка. С юным героем встретился аким Женис Касымбек, подарил ему планшет и один миллион тенге. Также пообещал в будущем оказать помощь при поступлении в колледж либо университет.

Также добавим, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ.

Бектенов, среди прочего, сообщил, что единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109090-shkolnik-iz-almaty-peredal-nakoplennye-dengi-postradavshim-ot-pavodkov-ego-poblagodaril-tokaev/

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