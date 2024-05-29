Школьник спас тонущего пятилетнего ребенка в Астане (видео)
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В Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.
Как сообщается на официальном сайте акимата, ученик 11 "А" класса столичной школы-гимназии №52 Марлен Кошербай спас ребенка, который тонул в реке близ одного из домов.
"Около 11:00 12 мая Марлена разбудила младшая сестра, сообщив, что в реке тонет мальчик. Марлен сразу же побежал к реке у дома, а затем помог тонущему малышу и благополучно вытащил его из воды", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Марлен Кошербай является отличником учебы, активно занимается спортом — является обладателем "золота" по борьбе на поясах, ІІ места в турнире "Аршалы Барысы". Школьник также с детства участвует в спортивной игре кокпар.
Как рассказал сам Марлен, когда он увидел, что маленький ребенок попал в беду, то тут же бросился ему на помощь без каких-либо раздумий.
В акимате сообщили, что сегодня Марлена за проявленное мужество и настоящий подвиг наградили от имени Управления образования и Департамента по ЧС Астаны.
Ранее акимат Астаны опубликовал видео, на котором было видно, как 7-классник Акан Акимжанов спасает от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка.
Как стало известно, в тот день Акан играл во дворе - к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел держась за перила балкона четвертого этажа. Акан немедля побежал в подъезд, добрался до четвертого этажа и спас пятилетнего ребенка.
Позже Акан рассказал журналистам о своем героическом поступке. Оказалось, что ребенок искал свою маму, а семья приехала в гости к жильцам этого дома.
Позже с юным героем встретился аким Астаны Женис Касымбек. Касымбек подарил Акану Акимжанову планшет и один миллион тенге. Также пообещал в будущем оказать помощь при поступлении в колледж либо университет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108865-shkolnik-spas-tonushchego-pyatiletnego-rebenka-v-astane-video/