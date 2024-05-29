Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Школьник спас тонущего пятилетнего ребенка в Астане (видео)

Опубликовано:

Школьник
Спасший тонущего ребенка школьник. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане ученик 11 класса Марлен Кошербай совершил героический поступок и спас тонущего в реке ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщается на официальном сайте акимата, ученик 11 "А" класса столичной школы-гимназии №52 Марлен Кошербай спас ребенка, который тонул в реке близ одного из домов.

"Около 11:00 12 мая Марлена разбудила младшая сестра, сообщив, что в реке тонет мальчик. Марлен сразу же побежал к реке у дома, а затем помог тонущему малышу и благополучно вытащил его из воды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Марлен Кошербай является отличником учебы, активно занимается спортом — является обладателем "золота" по борьбе на поясах, ІІ места в турнире "Аршалы Барысы". Школьник также с детства участвует в спортивной игре кокпар.

Как рассказал сам Марлен, когда он увидел, что маленький ребенок попал в беду, то тут же бросился ему на помощь без каких-либо раздумий.

В акимате сообщили, что сегодня Марлена за проявленное мужество и настоящий подвиг наградили от имени Управления образования и Департамента по ЧС Астаны.

Ранее акимат Астаны опубликовал видео, на котором было видно, как 7-классник Акан Акимжанов спасает от падения с балкона четвертого этажа 5-летнего ребенка.

Как стало известно, в тот день Акан играл во дворе - к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел держась за перила балкона четвертого этажа. Акан немедля побежал в подъезд, добрался до четвертого этажа и спас пятилетнего ребенка.

Позже Акан рассказал журналистам о своем героическом поступке. Оказалось, что ребенок искал свою маму, а семья приехала в гости к жильцам этого дома.

Позже с юным героем встретился аким Астаны Женис Касымбек. Касымбек подарил Акану Акимжанову планшет и один миллион тенге. Также пообещал в будущем оказать помощь при поступлении в колледж либо университет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108865-shkolnik-spas-tonushchego-pyatiletnego-rebenka-v-astane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.