13-летнего подростка разыскивает полиция в области Абай
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В области Абай полиция разыскивает 13-летнего подростка, который ушел из дома в направлении здания, где посещает спортивную секцию, и пропал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции области Абай, в ночь на 10 апреля в Маканчинский районный отдел полиции обратился житель села с просьбой о помощи в поисках своего несовершеннолетнего сына - Қайратұлы Қайсар, 2011 года рождения.
"По словам отца, 9 апреля около 14:30 его сын выехал из дома на электрическом самокате зеленого цвета в направлении спортмодуля, где он посещает секцию вольной борьбы. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Полицейские незамедлительно приступили к поискам подростка. Сформированы оперативно-поисковые группы, поднят личный состав Маканчинского РОП. К поискам подключились педагоги, местные жители и представители акимата", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Казахстанцев, кто, возможно, обладает какой-либо информацией о местонахождении Қайсара Қайратұлы, просят сообщить по телефону "102" или в ближайший отдел полиции.
До этого мы писали о случае в Семее, когда проснувшись утром, родители обнаружили пропажу 13-летнего сына. Мальчика искали по всей области и в соседних регионах.
Недавно полиция Костанайской области обратилась за помощью к жителям Рудного, где накануне пропали два воспитанника центра поддержки семьи. Подростки 15 и 17 лет покинули учреждение, не предупредив никого. Отмечается, что 15-летний подросток уже убегал ранее.
Позже пропавших подростков нашли в лесу, где они заночевали.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234547-13-letnego-podrostka-razyskivaet-policiya-v-oblasti-abay/