Два подростка из центра поддержки семьи пропали в Рудном: полиция обратилась к горожанам

Полиция Костанайской области обратилась за помощью к жителям Рудного, где накануне пропали два воспитанника центра поддержки семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как рассказали правоохранители, 7 апреля в городе Рудный в полицию поступило сообщение о пропаже двух воспитанников КГУ "Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями".

Подростки 15 и 17 лет покинули учреждение. Отмечается, что 15-летний подросток уже убегал ранее.

Сейчас в поисках детей задействовано 20 единиц техники, 53 полицейских, 15 волонтеров, а также неравнодушные жители города Рудный.

Вчера днем были обследованы улицы и дачные массивы города. Сейчас поисковые мероприятия проводятся и в ближайших деревнях Костанайского района, так как подростков последний раз видели в поселках Сергеевка и Константиновка.

Предполагается, что они продолжают двигаться пешком.

"Департамент полиции Костанайской области призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обращаться по телефону 102", - обратились к казахстанцам в полиции.