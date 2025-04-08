Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два подростка из центра поддержки семьи пропали в Рудном: полиция обратилась к горожанам

Опубликовано:

Подростки стоят спинами
Подростки. Иллюстративное фото: Ashley Cooper / Getty Images

Полиция Костанайской области обратилась за помощью к жителям Рудного, где накануне пропали два воспитанника центра поддержки семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как рассказали правоохранители, 7 апреля в городе Рудный в полицию поступило сообщение о пропаже двух воспитанников КГУ "Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями".

Подростки 15 и 17 лет покинули учреждение. Отмечается, что 15-летний подросток уже убегал ранее.

Сейчас в поисках детей задействовано 20 единиц техники, 53 полицейских, 15 волонтеров, а также неравнодушные жители города Рудный.

Вчера днем были обследованы улицы и дачные массивы города. Сейчас поисковые мероприятия проводятся и в ближайших деревнях Костанайского района, так как подростков последний раз видели в поселках Сергеевка и Константиновка.

Предполагается, что они продолжают двигаться пешком.

"Департамент полиции Костанайской области призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обращаться по телефону 102", - обратились к казахстанцам в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233880-dva-podrostka-iz-centra-podderzhki-semi-propali-v-rudnom-policiya-obratilas-k-gorozhanam/