Заночевали в лесу: пропавших подростков нашли в Костанайской области

В Костанайской области полицейские нашли пропавших подростков, сбежавших из центра поддержки семьи в Рудном, в котором они обучались и проживали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несовершеннолетние пешком дошли из Рудного до села Константиновка Костанайского района. Ночью они заночевали в лесу возле поселка, а утром 8 апреля сели в попутную машину марки "Нива", за рулем которой был сотрудник местной ветеринарной службы.

Он сообщил об этом участковым Жаслану Абильгазы и Махамбету Ерубаеву. Стражи порядка передали информацию коллегам, указав марку автомобиля и госномер.

Позже машину остановил участковый инспектор полиции Нурсултан Махин между поселками Садовое и Алтынсарино. Подростков доставили в отдел полиции. Сейчас с ними беседуют сотрудники ювенальной полиции. В ближайшее время ребята будут возвращены в Рудный.

"Как выяснилось, подростки направлялись в Костанай к одной из матерей", - рассказали в ДП региона.

В поисках несовершеннолетних участвовали 34 единицы техники и 93 человека, включая полицейских, волонтеров, представителей акимата и неравнодушных граждан.

Напомним, 7 апреля в городе Рудный в полицию поступило сообщение о пропаже двух воспитанников КГУ "Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями".

Подростки 15 и 17 лет покинули учреждение, не предупредив никого. Отмечается, что 15-летний подросток уже убегал ранее.

Были обследованы улицы и дачные массивы Рудного. Поисковые мероприятия проводились и в ближайших населенных пунктах Костанайского района.