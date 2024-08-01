Родители проснулись утром и обнаружили пропажу 13-летнего сына в Семее

В Семее, проснувшись вчера утром, родители обнаружили пропажу 13-летнего сына. Мальчика ищут по всей области и в соседних регионах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, жителей Семея просят оказать содействие в поиске без вести пропавшего несовершеннолетнего Романа Турбаева, родившегося 24 сентября 2010 года.

31 июля 2024 года подросток вышел из дома по адресу: Семей, улица 7 Омская, дом 3 в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На момент исчезновения несовершеннолетний был одет в зелено-голубую футболку, трико черного цвета, сланцы черного цвета. Приметы: рост 160 см., волосы светлые, глаза голубые, худощавого телосложения.

Обращение родителей было зарегистрировано в полиции, сразу же были организованы поисковые мероприятия.

Получив сигнал, правоохранители, спасатели, военнослужащие Национальной гвардии и волонтеры незамедлительно приступили к поискам. В настоящее время в них задействовано свыше 180 человек.

"Установлено, что в ту ночь ребенок находился дома с семьей. Проснувшись утром, родители обнаружили пропажу мальчика", - рассказали в ДП области Абай.

В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, информация о без вести пропавшем и ориентировки направлены во все территориальные подразделения департамента полиции и соседние регионы.

"Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего Романа Турбаева, сообщить в органы внутренних дел", - обратились к гражданам в ведомстве.

Ранее 9-летний мальчик вышел из дома и пропал в Семее. Его более суток искал весь город. Поиски вели полицейские, волонтеры и неравнодушные жители.

В итоге стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный живым и невредимым. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога мальчика передали родителям.