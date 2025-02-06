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На каком сейчас этапе реконструкция Сайрана в Алматы

Опубликовано:

Сайран
Сайран. Эскиз: акимат Алматы

Аким города Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал, на каком этапе находятся работы по благоустройству озера Сайран, передает NUR.KZ.

"Еще одним масштабным проектом, который преобразит наш город, является благоустройство озера Сайран. В декабре 2024 года завершены основные строительные работы, и на сегодня готовность объекта составляет более 75%.

С наступлением теплой погоды, в апреле-мае текущего года, начнется заключительный этап: завершение укладки брусчатки, установка закупленных малых архитектурных форм и высадка более 200 крупномерных лип и других зеленых насаждений", - рассказал аким.

Ранее в акимате Алматы показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции.

Также рассказывал о планах на автовокзал "Сайран", находящийся рядом с озером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218365-na-kakom-seychas-etape-rekonstrukciya-sayrana-v-almaty/