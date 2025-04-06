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Угроза подтопления в двух регионах: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Опубликовано:

Уровень воды поднялся в реке
Подъем воды в реке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено по регионам Казахстана в связи с ожидающимися осадками и повышением уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет"

Завтра ночью и утром на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

7 апреля в горных районах области Жетісу ночью прогнозируется туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 25 м/с.

Туман завтра накроет также ВКО и область Абай.

7 апреля утром и днем на юге, востоке Костанайской области обещают грозу. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер южный, юго-восточный утром и днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке области Ұлытау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с.

Завтра на западе, юге Актюбинской области прогнозируются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на юге области порывы 15-20 м/с.

7 апреля в Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер южный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью на севере, в горных районах Туркестанской области обещают сильный дождь. Ночью по области ожидается гроза, в первой половине дня на севере области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

7 апреля в Западно-Казахстанской области на севере, востоке ночью также ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области завтра обещают туман.

Сильный дождь, по прогнозам синоптиков, ожидается завтра в Жамбылской и Атырауской областях.

В Акмолинской области 7 апреля днем на западе, юге, востоке ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На гидрологическом посту р. Калкутан - с. Калкутан продолжается повышение уровня воды (за 12 часа на 40 см). Повышение уровня воды на реке обусловлено добеганием талого стока из балок, боковыми притоками и поступлением воды из верховьев реки.

Наблюдаются подтопления придомовых территорий от речного стока, а также перелив через дорогу в селе Калкутан. Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и боковых притоков, а также заторных явлений.

По данным синоптиков, при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

Уровень воды подходит к опасной отметке и в Карагандинской области - на гидрологическом посту р. Шерубайнура - п. Шопа. Фактический уровень воды на 12:00 ч. 406 см. Опасный уровень - 450 см.

Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет приточности с верховья реки и возможно превышение опасной отметки. При превышении опасных отметок сохраняется также угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения.

7 апреля днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233556-ugroza-podtopleniya-v-dvuh-regionah-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-po-kazahstanu/