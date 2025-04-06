Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 6 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают переменную облачность. Температура днем поднимется до 19 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 7,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, а ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,7 м/с.