Сильные осадки, ветер и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов Казахстана 6 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, днем на западе, юге, в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области будет туман. Туман также пообещали и в Алматы. Кроме того, в период 5-8 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

6 апреля днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Акмолинской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

6 апреля днем на юге, западе Актюбинской области возможна гроза.

В воскресенье в Западно-Казахстанской области ночью на западе, юге тоже ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

А в Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке области пообещали туман.

Во воскресенье в области Ұлытау ожидается ночью и утром на востоке, в центре области туман.

Завтра утром и днем на западе, севере Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман.

Также ночью и утром на востоке, юге области Абай - туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный ночью 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

6 апреля днем на севере, юге, в центре Кызылординской области возможны гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

В воскресенье в Павлодарской области усилится ветер юго-западный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

6 апреля в области Жетісу ожидается ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.